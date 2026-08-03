Kassandra und die Frauen Trojas

von Magda Woitzuck / Deutsche Erstaufführung

Kassandra, Tochter des trojanischen Königs Priamos, lebt gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern in einem prächtigen Palast. Wegen ihrer Klugheit und Weisheit erklärt ihr Vater sie zum „Auge Trojas“ – mit der Gabe des Hellsehens ausgestattet, soll Kassandra die Zukunft voraussagen. Dafür muss Kassandra einige Zeit außerhalb der Palastmauern bei den Armen und Bedürftigen verbringen. Dort sieht sie, wovor ihre Familie die Augen verschließt: Dürren, Hunger und Ungerechtigkeit überall. Zurück im Palast nimmt der stolze Patriarch Priamos ihre Sorgen und Warnungen um einen bevorstehenden Krieg nicht ernst. Bis zum Schluss verschließt Priamos in blinder Machtgier die Augen vor der Zukunft Trojas und nimmt Verschleppung, Missbrauch und Tod der Frauen Trojas in Kauf.

Magda Woitzuck betrachtet die Geschichte der „Ilias“ aus der Sicht der Frauen und öffnet im Kontext des Mythos die Perspektive auf die Auswirkungen menschlicher und politischer Entscheidungen. Die WLB zeigt das Stück als Deutsche Erstaufführung.