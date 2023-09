Kastelruther Spatzen "40 Jahre Jubiläums Tour"

Sie sind die erfolgreichste Gruppe der Volksmusikszene.

Jetzt feiern die Stars der volkstümlichen Musik ein einzigartiges Jubiläum: „40 Jahre Kastelruther Spatzen“ macht die Ausnahmemusiker aus dem wunderschönen Südtirol endgültig zum herausragenden Phänomen unserer Zeit, gerade auch im schnelllebigen Show-Geschäft.

1983 übernahm Norbert Rier die Leitung der ursprünglich 1975 gegründeten Gruppe. Der erste Plattenvertrag, mit Koch Records, folgt im selben Jahr. Und dann geht es Schlag auf Schlag: Die erste Platte „Viel Spaß und Freude“ wird veröffentlicht. Mit dem Titel „Das Mädchen mit den erloschenen Augen“, geschrieben von Norbert Rier, gelang den „Kastelruther Spatzen“ definitiv der Durchbruch. Der Hit bescherte den Kastelruther Spatzen den Sprung in die Hitparaden und war gekrönt von der ersten Goldene Schallplatte. Damit war klar: Ein Stern geht auf am Himmel der volkstümlichen Musik. 1983 wird zum offiziellen Gründungsjahr der Kastelruther Spatzen.

Seitdem, legendäre 40 Jahre, sind die Kastelruther Spatzen on tour durch ganz Europa. 40 Jahre ungezählte Konzerte, Millionen Konzertbesucher, Millionen verkaufter Tonträger – das sind die Zahlen der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte. Die Kastelruther Spatzen wurden zum Inbegriff der volkstümlichen Musik und des volkstümlichen Schlagers, sie zählen zu den ganz Großen im volkstümlichen Geschäft, keiner verkörpert diese Stilrichtung besser als sie.

Sie haben alles gewonnen, was es in ihrem Metier zu gewinnen gibt. So haben sie fünfmal „Die Goldene Stimmgabel“ sowie mehrere Kronen der Volksmusik erhalten und wurden zudem mit dem „Grand Prix der Volksmusik“ ausgezeichnet. Diese drei Award-Shows sind mittlerweile längst TV-Geschichte, aber die Spatzen stehen nach wie vor in alter Frische im Zenit des Erfolges. Ihre 13 (!) Echos sind schon längst im großen Buch der Branchengeschichte eingetragen und gelten in Deutschland als unverrückbares Maß der Dinge.

Unverkennbar in Stil und Auftreten begeistern sie Millionen von Fans, landen einen Erfolgshit nach dem anderen und treffen mit ihren Melodien und Texten mitten ins Herz.

Mit „40 Jahre Kastelruther Spatzen“ schreiben sie Musikgeschichte. Ob es, wie es beim großen und legendären „Spatzenfest“ in Kastelruth Tradition ist, ein Wiedersehen mit musikalischen Gästen und Weggefährten aus der langen Bandgeschichte auch auf der Jubiläumstour geben wird? Lassen wir uns überraschen.

Ein Wiedersehen mit den geliebten und gefeierten Hits der 40 Jahre andauernden Erfolgsgeschichte – darauf dürfen die Fans sich auf jeden Fall freuen.