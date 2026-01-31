Volkstümliche Musik ohne die Kastelruther Spatzen ist undenkbar.

Über 40 Jahre, sind die Kastelruther Spatzen on tour durch ganz Europa, über 40 Jahre unzählige Konzerte, Millionen Konzertbesucher, Millionen verkaufter Tonträger – das sind die Zahlen der unvergleichlichen Erfolgsgeschichte der Kastelruther Spatzen. Längst sind die Kastelruther Spatzen zum Inbegriff der volkstümlichen Musik und des volkstümlichen Schlagers geworden. Sie zählen zu den ganz Großen im Geschäft, keiner verkörpert diese Stilrichtung besser als sie. Sie haben alles gewonnen, was es in ihrem Metier zu gewinnen gibt. So haben sie fünfmal „Die Goldene Stimmgabel“ sowie mehrere Kronen der Volksmusik erhalten und wurden zudem mit dem „Grand Prix der Volksmusik“ ausgezeichnet. Diese drei Award-Shows sind mittlerweile längst TV-Geschichte, aber die Spatzen stehen nach wie vor in alter Frische im Zenit des Erfolges. Ihre 13 (!) Echos sind schon längst im großen Buch der Branchengeschichte eingetragen und gelten in Deutschland als unverrückbares Maß der Dinge. Unverkennbar in Stil und Auftreten begeistern sie Millionen von Fans, landen einen Erfolgshit nach dem anderen und treffen mit ihren Melodien und Texten mitten ins Herz.

Die Freude an der Musik und dem Zusammensein mit den treuen Fans und Freunden die Kastelruther Spatzen ist wie eh und je ungebrochen und frisch: Das Album “Friedensadler”, das am 4. Oktober 2024 erschienen ist, bildet das Herzstück der kommenden Tour. In einer Zeit globaler Konflikte setzen die Kastelruther Spatzen mit dem Titelsong ein Zeichen für den Frieden. Die 16 neuen Songs des Albums spiegeln das gesamte musikalische Spektrum der Band wider – von gefühlvollen Heimatliedern über mitreißende Tanzstücke bis hin zu nachdenklichen Balladen. Highlights der Tour versprechen Titel wie “Mein Südtirol”, eine Hymne auf die Heimat der Band, und “Terra Montagna”, eine emotionale Ballade über Heimweh und die Kraft der Berge. Auch der schwungvolle Song “Lass uns wieder tanzen” wird sicher für Stimmung in den Konzerthallen sorgen.