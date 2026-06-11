Wie die Dolomiten seit je her als einer der größten und herrlichsten Schätze der Alpen gelten, so sind auch sie für ihre Fans der allergrößte Schatz:Die Kastelruther Spatzen sind ein wahres und einmaliges Phänomen.

Da gibt es keinen Zweifel – die Kastelruther Spatzen gehören zu Südtirol wie die Berge und der Kaiserschmarrn. Seit jeher steht die nicht nur in Südtirol enorm populäre Musikgruppe für traditionelle Werte, tiefe Religiosität, Aufrichtigkeit, Beständigkeit und unendliche Lebensfreude. Undenkbar, dass wir die Formation irgendwann nicht mehr nah und on stage erleben könnte. Doch als sich Sänger und Frontmann Norbert Rier kürzlich einer notwendigen Herzoperation unterziehen musste, war es, als hätte es ein kollektives Luftanhalten und anschließend erleichtertes Aufatmen der Erleichterung gegeben, als sich die frohe Botschaft verbreitete, dass der Eingriff glücklich überstanden wurde, Norbert sich gut erholt und auf dem Weg der Besserung ist - und sich auf zukünftige Projekte und Auftritte freut.

Dazu gehört allen voran die Ankündigung ihrer neuen Tournee „DolomitenSchatz“, mit der die Publikumslieblinge 2026/2027 zurück auf die große Bühne kommen. Im Gepäck haben sie natürlich die neuen Songs ihres kürzlich erschienenen, gleichnamigen Albums sowie die Favoriten der Fans, die sie wie gewohnt mit großer Leidenschaft und Hingabe präsentieren werden. Seit jeher ist es ein großes Anliegen der Kastelruther Spatzen, mit ihren Songs Themen anzusprechen, die die Menschen berühren. Und so geht es auf ihrem 50. Album wieder um die Heimat, die wunderschöne Bergwelt, Traditionen, Sehnsucht und Liebe – aber auch um gesellschaftsrelevante Fragen, die zum Nachdenken anregen.

Die Lieder kommen mit einer großen, emotionalen wie lyrischen Tiefe einher – schon der Titel lädt dazu ein, sich den Schätzen des Lebens bewusst zu werden. In wunderschöne Melodien verpackte Lieder voller Liebe, Dankbarkeit und echter Naturverbundenheit stehen bei „DolomitenSchatz“ im Mittelpunkt. Doch natürlich kommen auch die Fans auf ihre Kosten, die am liebsten ausgelassen feiern, denn die Spatzen verstehen es aufs Beste, mit ihren fröhlichen und schwungvollen Songs für eine mitreißende Stimmung und beste Unterhaltung zu sorgen.

Und so werden Norbert Rier und die übrigen Kastelruther Spatzen auch auf ihrer „DolomitenSchatz“-Tournee 2026/2027 ein musikalisches Feuerwerk ihrer schönsten und beliebtesten Lieder entfachen – mit vielen Momenten, die unter die Haut gehen. Wer die Spatzen bereits live erlebt hat, weiß, dass man sich auf einen besonderen Abend voller großer Gefühle, berührender Songs sowie eine spielfreudige, bestens gelaunte Band freuen kann. Denn auch nach fünf Jahrzehnten ist den Kastelruther Spatzen die Freude am Musizieren und am Feiern mit ihren Fans nicht verloren gegangen.