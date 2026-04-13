KAT BALOUN & FROSTBITES

Katherine Elise „Kat” Balou, geboren 1956 in EI Paso (Texas) und aufgewachsen in Cincinnati (Ohio), erhielt in ihrer frühen Kindheit Unterricht in Klavier und Violine.

Im Alter von 13 Jahren begeisterte sie sich schnell für den Blues, tauschte Klavier und Violine gegen die Mundharmonika und fand letztendlich ihre Bestimmung als Bluessängerin und Harpspielerin. Anfang der 90er Jahre startete sie ihre Profikarriere in San Francisco und zog nach einigen weiteren Stationen in den USA schließlich 1994 nach Berlin, wo sie sich immer noch wohl fühlt. Seit diesem Umzug tourt sie in den verschiedensten Formationen quer durch Europa und begeistert in Musikclubs und auf internationalen Festivals ihr Publikum mit ihrem unverwechselbaren Sound.

Nach Gaildorf kommt sie mit ihrer derzeitigen Begleitband, den „Frostbites”, bestehend aus

dem erstklassigen finnischen Blues-Veteranen Jonne Kulluvaara an der Gitarre, dem ebenfalls aus Finnland stammenden Bassisten Jaska Prepula, der bereits mit dem Tomi Leino Trio und den European Blues Aces im Häberlen zu Gast war, und der deutschen Schlagzeuglegende Micha Maass.

Mit ihrem humorvoll präsentierten Mix aus Blues, Soul und Rock ist Kat ein Garant für eine Super-Show!