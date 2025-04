Nach dem weltweiten Erfolg ihres Debütalbums „Talk To Me“ ist Kat Eaton ins Studio zurückgekehrt, um ihr zweites Album „Honestly“ aufzunehmen, das die perfekte Weiterentwicklung darstellt und mühelos Soul und klassischen R&B mit Blues und Gospel verbindet. Kat sagt: „Nachdem Frank White [Sheffield Blues-Legende und Mentor] gestorben war, kehrten Nick und ich zu unseren Wurzeln zurück und beschlossen, den Blues/Gospel-Juckreiz zu stillen, für den Frank uns auf den Geschmack gebracht hatte. Hoffentlich haben wir etwas geschaffen, auf das er stolz sein kann.“

Ausgestattet mit neuem Originalmaterial und unterstützt von einer Band, die mit Größen wie Tom Jones, Van Morrison, George Benson, Mark Ronson und Ed Sheeran gespielt hat, ist Kat Eatons Live-Show Weltklasse, ehrlich und fesselnd.

Die in Cardiff geborene, in Sheffield aufgewachsene und heute in der Hauptstadt lebende Kat Eaton hat sich in den letzten Jahren sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland einen Namen gemacht. Ihre Liebe zu Blues, Soul, Jazz und Gospel begann schon in jungen Jahren, als sie sich die Plattensammlung ihres Vaters anhörte und sich als Minderjährige zu Auftritten in Arbeiterclubs und Kneipen schlich, um die Sheffield-Blues-Legende Frank White zu sehen. Bei einem dieser frühen Auftritte beschloss Kat, keine Pop-Künstlerin zu werden (wie viele ihrer Kollegen vorgeschlagen hatten), sondern stattdessen ihrem Bauchgefühl zu folgen und die Musik zu spielen, mit der sie aufgewachsen war und die ihr in den Knochen steckte.

Sie tourte bereits durch das Vereinigte Königreich und die EU und unterstützte verschiedene Künstler (Jools Holland, Paul Carrack, The Teskey Brothers, Marc Broussard und Mamas Gun), mehrere ausverkaufte Headliner-Shows in London und schrieb gemeinsam mit Künstlern wie Caro Emerald, Ruby Turner und Roberta Campos Durch den Durchbruch in neue Gebiete über die nationalen Radiowellen von Holland, Belgien, Frankreich und Italien hat sich Kat als eine der fleißigsten und talentiertesten Künstlerinnen ihres Fachs etabliert.

Während auf manchen Debütalben Künstler immer noch dabei sind, sich auf den Weg zu machen und ihre klangliche Richtung zu finden, ist Kat unverschämt mutig und überzeugt von ihren Fähigkeiten als Sängerin und Songwriterin, indem sie Soul und klassischen R&B in zehn ausgereiften und abgerundeten Titeln mühelos miteinander verbindet. „Talk To Me“ verwendet ausschließlich Live-Instrumente (ein Muss für Kat) und greift den klassischen Vintage-Sound von Inspirationen wie Barbara Lynn und Lesley Gore auf und aktualisiert ihn mit zeitgenössischen Verzierungen und verständlichen Texten für das 21. Jahrhundert.

„Talk To Me“ ist weniger eine Künstlerin auf dem Vormarsch, sondern festigt Kats Position als Künstlerin, die bereits an der Spitze ihres Könnens steht und nun bereit ist, die Früchte jahrelanger harter Arbeit mit der Welt zu teilen.

Besetzung: Kat Eaton (voc); Nick Atkinson (git); Joe Glossop (p, keys); Dan Drury (b); Ally McDougal (dr)