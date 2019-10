Kat Riggins & Blues Revival

Inspiriert von der elterlichen Plattensammlung, mischt Kat Riggins aus Miami ihre eigene Musik mit Einflüssen aus R’n’B, Soul, Country, Gospel, Hip-Hop und Rock’n’Roll. Dennoch ist Riggins vor allem eine Bluessängerin – wenn auch mit Hip-Hop-Herzschlag und Rockstar-Flair.

2015 eroberte sie mit einer furiosen Tour durch die Benelux-Länder – einschließlich Auftritten im North Sea Jazz Club Amsterdam und dem Blues Alive Festival in Boxmeer – erstmals europäisches Publikum. Während einer Tour 2017 sah Johan Derksen ein Konzert von ihr und engagierte sie vom Fleck weg für seine Tour „Johan Derksen Keeps The Blues Alive“. Seit 2018 spielt sie mit der niederländischen Begleitband Blues Revival auf und hat die CD „In The Boys Club“ veröffentlicht. Nun schickt Kat sich an, auch Deutschland und Skandinavien zu erobern. Auf ihrer ersten Tour durch Deutschland kommt sie nun ins Lab.

Kat Riggins –Gesang

Jan de Ligt – Saxofon

Andreas Carree – Schlagzeug

Hassan Abudaldah –Bass

Little Steve – Gitarre