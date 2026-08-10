Kat Splitterberg: Die Wirbellosen

Karl, ein deutscher Chemiestudent, kriegstraumatisiert und verwirrt in seiner Geschlechtsidentität, zerrissen zwischen der Gier nach sozialem Aufstieg und Anerkennung in der Basler Oberschicht („Daig“) und der Zuneigung zu einer Außenseiterin, wird zum Spielball von Ränken. Handlungszeit: Ende 1950er Jahre

Bei seinen Geschlechtsgenossen macht sich Karl notorisch verdächtig und unbeliebt. Vom Schlitzen, Tricksen, Prügeln hält er genauso wenig wie von anderen Manifestationen des Fortpflanzungszirkus. Seit sein Jugendfeind ihn mit einer laichartigen Substanz in einer Waldidylle im deutschen Böckingen zwangsfütterte, glaubt er, „Frösche“ kolonialisierten sein Inneres und machten sich als sexuelle Erregung in ihm bemerkbar. Um wieder Kontrolle über sich zu erlangen, konsumiert er Substanzen, welche die „Frösche“ vernichten sollen. Noch Jahre nach dem Angriff der Alliierten verfolgen ihn Bilder der Spreng- und Brandbomben, die in der Nacht des 4. Dez. 1944 auf die Hausdächer Heilbronns, seiner Heimatstadt, krachten und eine Steinwüste zurückließen.

Die Veranstaltung wird moderiert von Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.

Kat Splitterberg, geboren 1973 in Basel, hat einen Diplomabschluss der Kunst und Mediendesignschule F+F in Zürich und der Story Academy (SAL, Schule für angewandte Linguistik). Gegenwärtig ist sie als freie Kunstschaffende tätig. Die Wirbellosen ist ihr erster Roman.