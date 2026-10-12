listen to your locals | Dark Edition mit CREST, Splittersicht & Lebensstille.

Am 28.11.2026 wird die Sudhaus Werkstatt erneut zur Bühne für düstere und harte Musik aus der Region. Beim Katakombenfest treffen drei Bands mit ganz unterschiedlichen Spielarten des Undergrounds aufeinander.

CREST aus Süddeutschland verbinden seit 2024 groovigen Crossover mit Einflüssen aus 35 Jahren harter Musik. Vier Musiker, viele Geschichten und ein gemeinsamer Nenner: kein Bullshit.

Splittersicht aus Tübingen bringen metallischen Düsterpunk mit poetisch-anklagenden deutschen Texten auf die Bühne. Swingende Drums, noisige Bassläufe und stoische Gitarren treffen auf Ostrockpoesie, mentale Abgründe und Weltuntergangsphantasien. Beim Katakombenfest feiern sie die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Korrosion“.

Lebensstille stehen für kompromisslosen Post-Black Metal. Die Süddeutschen verbinden deutsche Texte mit klassischen Black-Metal-Passagen, schweren Death-Metal-Riffs und modernen Post-Black-Metal-Sounds. Ihre Musik führt tief in die dunklen Seiten des Lebens.