Katalyn Hühnerfeld (Bohn): Krone der SchRöpfung!

Katalyn Bohn

Krone der SchRöpfung! – von Adam und Evas erfolgreicher Mission, das Paradies zu vertreiben! Was hat der Mensch mit dem Blutegel gemeinsam? Richtig – fast nichts. Denn Blutegel lassen bei Sättigung von ihrem Wirt ab!

Der Mensch aber strebt nach mehr! Ständig ist er auf der Jagd nach mehr Geld, mehr Komfort, mehr Technik, mehr Ausbeute! Ist er verwandt mit dem Dinosaurier, dem Vampir oder doch eher dem Schweinehund?

Wie entscheiden zwischen konventioneller Gurke ohne Plastikhülle oder eingeschweißter von Demeter…und mit ihr die Umwelt nachhaltig ruinieren?!

Und können wir überhaupt noch klar denken, wenn wir nach der Arbeit vom Fitness zur Meditation hetzten, uns dabei alle 11 Sekunden verlieben und selbstverständlich alles – nicht vergessen – in Echtzeit auf Instagram posten?!

Bei all dem Wahnsinn, können wir wenigstens über uns selber lachen! Und darum geht es in „Krone der SchRöpfung!“ – Einer einzigartigen Mischung aus Comedy, Kabarett und Musik.

Die Vorpremiere ist am 12. Oktober 2019 in den Wiesbadener Kammerspielen. Premiere am 28. November im Theaterhaus Stuttgart!