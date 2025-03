Esslinger Meisterkonzert

Katarzyna Myćka Marimba Quartett: Katarzyna Myćka, Conrado Moya, Filip Merčep, Pablo Mor

Grieg „Aus Holbergs Zeit“ – Suite im alten Stil, op. 40

Pawassar (*1964) Yeh gangga

Cagwin (*1974) Always, Never, Again

Mussorgsky Bilder einer Ausstellung

Dass das Marimbaphon – oder etwas lebensnäher „die Marimba“ – ein recht universelles Instrument ist, konnte das Publikum in den vergangenen Jahren immer wieder an vielen schönen Beispielen feststellen: Bach, Schubert, die Beatles oder auch hochvirtuoser Jazz – keine Komponistin und kein Komponist, aber auch kein Genre ist vor diesem besonderen Instrument sicher. Und das ist auch gut so!

Gleich vier Virtuos:innen auf der Marimba können Sie erleben mit neuen Originalwerken und bearbeiteten Stücken. Und es wird Ihnen bereits aufgefallen sein, dass die Griegsche Holberg-Suite sozusagen die Fortführung des Vorgänger-Konzertabends mit anderen Mitteln darstellt. Wir sind gespannt und freuen uns auf das Katarzyna Myćka Marimba Quartett!

Preis

ab 30 €