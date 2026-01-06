Katastrophenvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen

Informationsveranstaltung mit Johannes Ruf.

Die Corona-Pandemie, das Ahrtal-Hochwasser oder der Krieg in der Ukraine haben vielen Menschen verdeutlicht: Notfallvorsorge geht uns alle an. Krisen und Katastrophen können jederzeit und überall eintreten, auch in einem gut organisierten Land wie Deutschland – sei es durch Extremwetterereignisse, Naturkatastrophen, technische Störungen oder andere unvorhersehbare Situationen. In solchen Momenten kann es entscheidend sein, gut vorbereitet zu sein und zu wissen, wie man sich selbst und anderen helfen kann. Denn Rettungskräfte können nicht überall gleichzeitig sein – umso wichtiger ist es, dass jeder Einzelne in der Lage ist, eigenverantwortlich zu handeln.