Katerfrühstück

Art of Ease oder „Die Kunst der Leichtigkeit“ – hinter diesem Namen verbergen sich hochkarätige Jazzmusiker, die Ihnen in ihrer Quartett-Besetzung die besten Songs aus Jazz, Latin, Pop und Soul im „Retro Style“ präsentieren. Zum musikalischen Ohrenschmaus des Ensembles servieren unsere Köche von Panorama Catering köstliche Schmankerln aus eigener Küche. So trotzen Sie bestimmt jedem Kater! Die Museen Würth sind am 01.01.2022 von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Beginn 12:00 Uhr │ Eintritt frei │ Pandemiebedingt wäre es möglich, dass eine vorige Anmeldung mit Zeit-Slot notwendig ist │ Museum Würth │ Künzelsau