Katerina Poladjan | Zukunftsmusik

28. Literaturtage Esslingen am Neckar

Es ist der 11. März 1985. Vor wenigen Stunden starb der sowjetische Staatschef Konstantin Tschernenko und Michail Gorbatschow wird zum neuen Generalsekretär der Kommunistischen Partei gewählt. Eine Zeitenwende, die die ganze Welt in eine neue Ära bringt, steht bevor – in der sibirischen Weite, tausende Werst östlich von Moskau, ahnt aber noch niemand etwas davon. Hier leben sechs Familien und vier Generationen in einer ‚Kommunalka‘ auf engstem Raum unter dem bröckelnden Putz einer vergangenen Zeit. Alle gehen ihrem Alltag nach; der Ingenieur von nebenan will sein Leben in Kästchen sortieren, Warwara hilft einem Kind auf die Welt, Maria träumt von der Liebe.

Katerina Poladjan gelingt es, den Zauber des Neubeginns heraufzubeschwören und die Nostalgie nach der Zukunft, die die Schlagworte ‚Glasnost‘ und ‚Perestrojka‘ auslösten, zurückzubringen. Zukunftsmusik ist ein großer Roman über eine untergegangene Welt, die bis heute nachwirkt, über die Absurdität des Daseins und die große Frage des Hier und Jetzt: Was tun?

