Katermukke Day & Night Club Festival auf drei Floors!

Gleicher Ort, gleiches Datum, gleiche Ansage: Kater Madness im Kowalski Areal. Drei Floors, acht Acts, 13 Stunden durchrasten: Kowalski kann Festival. Mit dem Open Air-Gefühl. Das Katermukke-Squad bringt die Spree an den Neckar, das Kowalski bringt den Beach und ihr die typische Kowalski-Uferlosigkeit. Packt eure Festival-Brusttasche, Partykrallen raus, nachts sind alle Kater muckig und tagsüber schmiegen sich sie über die Terrasse.

Das Label Katermukke, 2011 von Dirty Doering und Sascha Cawa gegründet (beide natürlich am Start), hat sich mit seinen rund 200 Veröffentlichungen zu einem der erfolgreichsten deutschen House-Labels und einer eigenständigen Marke entwickelt. Auf Katermukke veröffentlichen sowohl sämtliche Berliner mit dem Stempel „Rang und Namen“ sowie hoffnungsvolle New Cats von verschiedenen Blöcken und Zeitzonen. Beim verspielten, verträumten, melodiösen, sonnigen wie treibenden Katersound-Sound shuffeln Kätzchen und Kater zufrieden im Abenteuerspielplatz für Erwachsene, die auch gerne nah am Wasser gebaut sind.

Wasser haben wir keines, dafür eine Terrasse mit Sand und Bohemien-Gypsy-Lifestyle und mehr als eine Nacht lang Zeit zum rummucken. Neben dem Gründerduo bilden stilprägende Label-Ikonen die Stuttgarter Kater-Delegation: The infamous Lexer, der Live-Act und Violinist PAJI mit seinem faszinierendem Showcase, Bar25-Koryphäe und Bar25-Label-Gründerin Britta Arnold sowie Mimi Love, deren Laufbahn ebenfalls in der Bar25 begann und die nun dank der Kater-Familie kreuz und quer um die Erde fliegt. Madmotormiguel wiederum hat eines der ersten Releases überhaupt auf Katermucke beigesteuert und sitzt ansonsten auch fest im URSL-Boot.

Genauso wie Ira fest im Kowalski-Boot sitzt und das Katerschiff in den Perpetuum Mobile-Zustand katapultiert. Bis Sonntagmorgens um 07:00 Uhr gelten keine physikalischen Gesetze mehr. Alle Kater und Katzen reisen auf dem Planet Kowalski durch Raum und Zeit. Achtung, eventuell harte Landung.Katermukke - Day & Night Club Festival wird präsentiert von LIFT Das Stuttgartmagazin

Kowalski präsentiert: Katermukke - Day & Night Club Festival

Von Samstag, 20. Juli, 18:00 bis Sonntag, 21. Juli, 07:00 Uhr* 13 Stunden Nonstop Kater Madness *