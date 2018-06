Katermukke - Day & Night Festival

Große Kater werfen ihre Partykrallen voraus. Pack den Turnbeutel voll, blas‘ den Flamingo auf, cleane deine gelbgetönte Sonnenbrille, Ringelshirt an und stell dir jetzt noch ein Riesenrad vor:

Das Kowalski kann Festival. 17 Stunden Berlin in Stuttgart, das Katermukke-Squad bringt die Spree an den Neckar, das Kowalski schüttet frischen Sand auf und alle sind am Dream liven.

Das Label Katermukke, 2011 von Dirty Doering und Sascha Cawa gegründet, presst das Lebensgefühl des Berliner Club-Stammbaums Bar25 -> Kater Holzig -> Kater Blau auf Vinyl und MP3s und hat sich mit seinen rund 150 Veröffentlichungen zu einem der erfolgreichsten deutschen House-Labels entwickelt.

Auf Katermukke veröffentlichen sowohl sämtliche Berliner mit dem Stempel „Rang und Namen“ sowie hoffnungsvolle Neueinsteiger, die dann dank Katermukke schnell aufsteigen. Der Labelsound ist so stringent wie breit gefächert: Etwas verspielt, etwas verträumt, etwas melodiös, sehr sonnig und immer treibend und der Kater shufflet zufrieden im Abenteuerspielplatz für Erwachsene, gerne nah am Wasser gebaut. Geweint wird da höchstens vor Freude.

Wasser haben wir keines, dafür viel Lebensfreude, massig Sand und noch mehr Zeit. Deswegen reisen zum Kowalski-Katermukke-Campout sieben Acts an, darunter freilich die beiden Chefs.

Dirty Doering war schon einige Male bei uns und wird begleitet von Kater Edel-Liveact Pilocka Krach, sowie Bachstelzen-Founder David Dorad, Bachstelze-Resident, Fusion-Dauergast und Bar25-Urgesstein Sven Dohse, der die allererste Platte überhaupt in der Bar gespielt hat. Die unvergleichliche Britta Arnold prägt ebenfalls schon sehr lange den Bar25-Stammbaum mit und hat auch gleichnamige Label geführt.

Die Sommer-und-Terrasse-erprobten Kowalski-Residents füllen die 17 Stunden Kater Madness in gewohnt hoher Soundqualität auf, Food-Stände kümmern sich um die nötige Energiezufuhr und die Sonne ist (hoffentlich) am shinen, damit nicht nur die Instabilder richtig gut werden, sondern dieses Katermukke-Festival im Sommer 2018 unvergesslich.

Dirty Doering * Kollektiv Ost * PILOCKA KRACH (live) * Sascha Cawa * David Dorad * Britta Arnold * Sven DohseKowalski Residents

egoFM & Lift & Kowalski präsentieren

Katermukke - Day & Night Club FestivalClub / Terrasse / 2nd Floor

Von Samstag, 21. Juli, 15:00 bis Sonntag, 22. Juli, 08:00 Uhr

Einlass ab 21 Jahren - VVK ab 08. Mai 2018