Katharina Afflerbach „Expedition Zuversicht“

In Zuversicht erzählt Katharina Afflerbach von persönlichen Krisen und Menschen, die sich entscheiden, aufzubrechen statt zu zerbrechen.

Ihre Geschichten verbindet sie mit eigenen Erfahrungen – als junge Frau, die das Großstadtleben hinter sich lässt, um als Sennerin neu zu beginnen. Die Bestsellerautorin spricht offen über Herausforderungen, liest stärkende Passagen und gibt inspirierende Impulse. Bekannt wurde sie mit dem Spiegel-Bestseller Bergsommer über das einfache Leben in den Schweizer Bergen.

Kooperation: Volkshochschule Heilbronn, Katholische Erwachsenenbildung (keb), Stadtbibliothek Heilbronn

Tickets über die Volkshochschule (Kursnummer A101A133) oder an der Abendkasse