Katharina Hacker: „Die Habenichtse“

Isabelle und Jakob treffen sich am 11. September 2001 auf einer Party in Berlin.

Sie verlieben sich, heiraten und ziehen nach London, wo Jakob – Schicksal? Zufall? - eine Stelle in einer Anwaltskanzlei antritt, die eigentlich für einen Kollegen vorgesehen war, der bei den Anschlägen auf das World Trade Center umgekommen ist. Isabelle arbeitet von dort aus weiter für ihre Berliner Grafikagentur und genießt, in den spannungsreichen Wochen vor Ausbruch des Kriegs im Irak, ihr Londoner Leben. Die beiden haben alles, was ein junges, erfolgreiches Paar braucht – und doch stehen sie mit leeren Händen da. Jakob ist fasziniert von seinem Chef, einem emigrierten deutschen Juden, Isabelle von Jim, einem Dealer. Schleichend entfremden sie sich voneinander und wissen nicht, warum.

Wie das Weltgeschehen ins eigene Leben eingreift, wie sehr dabei die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen oder mitzufühlen, kollidiert mit der Sehnsucht nach existentiellen Erfahrungen, das erzählt Katharina Hacker meisterlich. Unbarmherzig entfaltet sie die Handlung als ein Drama gegenseitiger Blicke. Wie zwangsläufig werden alle Hauptfiguren zu Voyeuren, die in ein grausames Spiel von Ähnlichkeiten und Übertragungen, Anziehungen und Abstoßungen gezogen werden, für dessen Sinn sie sehenden Auges blind bleiben.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2006.

Pflichtlektüre im Deutsch-Abitur 2024.