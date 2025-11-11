Katharina Hagena: Flusslinien

Margrit Raven ist hundertzwei, ihre zornige Enkelin Luzie hat sich kurz vor dem Abitur von der Schule abgemeldet und übernachtet nun allein in einer Hütte an der Elbe.

Während ihre Oma Margrit sich selbst und andere im Keller eines Seniorenwohnheims tätowiert, versucht Luzie ihre Kraft und ihr Leben zurückzugewinnen. Und dann ist da noch Arthur, der mit einer Metallsonde den Elbstrand absucht: er erfindet Sprachen, kämpft für gefährdete Arten und ringt mit einer Schuld.

Die Hamburger Autorin Katharina Hagena erzählt von drei Menschen und deren Schicksal: zwölf Tage an der Elbe, die alles verändern. „Flusslinien“ ist ein bewegender und vielschichtiger Generationenroman. Es geht um Menschen, die sich auf sich selbst besinnen und gleichzeitig aufeinander einlassen müssen...