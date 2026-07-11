Katharina & Matthias

Katharina wurde vor einigen Jahren zur Faschingszeit in einer Bäckerei entdeckt. Durch den darauffolgenden Gesangsunterricht hat sich ihre Stimme kontinuierlich weiterentwickelt.

Matthias hat als junger Mann in einem Tanz-Lokal auf sich aufmerksam gemacht.

Mit dem Gesangsduo „Matthias & Bernd“ konnten dann auch im Fernsehen Erfolge gefeiert

werden. Als Katharina und Matthias sich kennengelernt haben, war schnell klar, dass sie zusammen singen wollen. Mit bekannten Songs wird es ein Abend zum Feiern, Tanzen und Mitsingen.