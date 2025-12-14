Wie schreibt man heute für Kinder und Jugendliche, die mit Klimakrise, Kriegen und Leistungsdruck aufwachsen – so, dass sie sich ernst genommen fühlen und trotzdem nicht ohne Hoffnung nach Hause gehen? Die Berliner Theaterautorin Katharina Schlender gehört seit vielen Jahren zu den bedeutenden Stimmen des Kinder- und Jugendtheaters im deutschsprachigen Raum. Ihre Figuren stolpern durch Patchworkfamilien, Zukunftsangst und Stadtlärm, sie verweigern das einfach weiter Mitlaufen und entdecken dabei neue Formen von Mut. An diesem Abend spricht Schlender über ihre Arbeit an Stücken wie »HeldenHaft«, »Menschenskinder« und »Fahrstuhl zur Treppe« mit dem Dramaturgen Thomas Richhardt. Kurze, niedrigschwellige Schreibimpulse laden das Publikum ein, selbst Stift und Papier in die Hand zu nehmen und neue Formen der Teilhabe auszuprobieren.