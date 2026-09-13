Katharine Mehrling singt Piaf

Mit Titeln wie "La vie en rose", "Milord" und "Non, je ne regrette rien" machte sich die französische Chansonsängerin Édith Piaf (1915–1963) unsterblich.

Begleitet von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen, bringt die Ausnahmekünstlerin Katharine Mehrling Piafs Lieder authentisch und doch auf ganz eigene Weise auf die Bühne. Längst gilt die vielfach ausgezeichnete Sängerin und Schauspielerin als eine der renommiertesten Piaf-Interpretinnen im deutschsprachigen Raum.