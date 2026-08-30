Katherine Priddy hat die Veröffentlichung ihres dritten Albums These Frightening Machines für März 2026 über Cooking Vinyl angekündigt. Die neue Platte folgt auf Priddys hochgelobtes Debüt The Eternal Rocks Beneath sowie auf ihr zweites Album The Pendulum Swing, mit denen sie sich fest als eine der spannendsten Künstlerinnen der zeitgenössischen britischen Musikszene etabliert hat.

Von der Presse mit großem Beifall aufgenommen, bezeichneten viele das Werk als eines der Alben des Jahres. Da ihr Schwung keinerlei Anzeichen einer Abschwächung zeigt, dürfte die Veröffentlichung von These Frightening Machines ihren Stern noch weiter steigen lassen.

Priddy hat ausverkaufte Headliner-Tourneen gespielt und mit ihrem eindringlichen Gesang und ihrem unverwechselbaren Fingerpicking-Gitarrenstil Weltklasse-Künstler unterstützt. Kürzlich schrieb und veröffentlichte sie zwei Songs gemeinsam mit dem Poet Laureate Simon Armitage und trat in der legendären BBC-TV-Show Later with Jools Holland auf.

Als klanglich vielfältigstes Werk ihrer Karriere spannen die Songs auf Priddys neuem Album einen weiten emotionalen Bogen und erforschen, was es bedeutet, weiterzumachen, wenn alles auseinanderzufallen droht, an Verbindungen festzuhalten in einer Welt, die mitunter spaltet, und herauszufinden, wo wir in den Maschinen und Systemen stehen, deren Teil wir sind.

Nach dem Erfolg ihrer ersten beiden Singles „Matches“, einer kraftvollen feministischen Hymne, und „Frightening Machines“, einem zutiefst emotionalen zweiten Track, hat Priddy nun eine dritte Vorschau aus These Frightening Machines geteilt: die neue Single „Hurricane“ – eine Erweiterung ihres Sounds hin zu einem sinnlichen Groove mit einer warnenden Geschichte über gefährliche Liebe.