Psycho Royal.

Kathi Wolf ist mit ihrem neuen Programm Psycho Royal zurück in Reutlingen. Was für ein Lichtblick in turbulenten Zeiten: Die lustigste Psychologin aus Schwaben und selbsternannte Klapsenbeste erklimmt die nächste Stufe und krönt sich nun zur Psycho Royal. Den viel besprochenen Zacken hat sie sich ja ohnehin schon aus der Krone gebrochen – also gibt es nichts mehr zu verlieren. Außer vielleicht die Fassung. Oder die Geduld. Oder beides gleichzeitig. In Psycho Royal geht es drunter und drüber zwischen Politik, Gesellschaft und dem ganz normalen inneren Ausnahmezustand. Kathi nimmt den Zeitgeist auseinander, kämpft sich durch eigene Höhenflüge und Bruchlandungen und nimmt das Publikum mit in ihre Welt, betrachtet durch die Brille einer Psychologin. Zwischen Feminismus und Friedenswunsch, Entstigmatisierung und Eskapismus, Selbstinszenierung und Sinnsuche bewegt sich Kathi mit ihrem etablierten Mix aus politischem Kabarett, Stand-up-Comedy und Musik treffsicher durch die Neurosen unserer Zeit.

Psycho Royal ist kein klassisches Bühnenprogramm – es ist eine Einladung zur kollektiven Selbstdiagnose. Eine humorvolle Therapiestunde ohne Krankenkassenkarte, dafür mit Lachgarantie und überraschenden Aha-Momenten. Oder, um es in Kathis Worten zu sagen: Am Ende sind wir doch alle ein bisschen psycho – die Frage ist nur, wie königlich wir damit umgehen.

Kathi steht seit über zehn Jahren auf den Kleinkunstbühnen der Republik und ist unter anderem als Ensemblemitglied von „Asül für alle“ regelmäßig im TV zu sehen. Als studierte Schauspielerin steht sie außerdem immer wieder vor der Kamera – und moderiert mit großer Freude Events, Galas, Filmfestivals und alles, was sich nicht rechtzeitig hinter der Bühne versteckt. Ihr Psychologiestudium diente ihr nicht nur als elegante Überbrückung der Wartezeit auf einen Therapieplatz, sondern versorgt ihre Programme bis heute zuverlässig mit neuem Material – quasi Feldforschung am offenen Herzen.