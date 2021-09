Kathputli - Traditionelles Puppentheater aus Rajasthan (Indien)

Indien hat eine über 2000 Jahre alte Puppenspieltradition mit vielen unterschiedlichen Entwicklungen und Darstellungen in den verschiedenen Regionen und Staaten. Die Legende erzählt, dass die Puppen einen himmlischen Ursprung haben und für die Menschheit erschaffen wurden.

Die Puppenspieltradition in Rajasthan hat ihren Ursprung am Hof des Rajput-Königs Virkramaditya, ein Königreich, das in Ujjain, Rajasthan im ersten Jahrhundert vor Christus existierte.

Auch die Tradition der Puppenspielerfamilie Bhatt reicht Jahrhunderte zurück.

Das Puppentheater erstaunt und begeistert mit seiner Spielkunst Kinder und Erwachsene gleichermassen. Das Repertoire des Puppentheaters besteht aus den verschiedensten Darstellungen der traditionellen Kunst in Rajasthan, wie Tanz, Ballspiel, Reitkunst, Akrobatik. Die Vorstellung wird mit Live-Musik fast ohne Sprache gespielt.