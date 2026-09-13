Kathrin Beddig "Oriental Dreams"

Die Musikerin und Komponistin Kathrin Beddig stellt mit „Oriental Dreams“ ihr erstes komplett orientalisch inspiriertes Programm vor.

Das Programm geht aus vom Orient als Sehnsuchtsort des 18. und 19. Jahrhunderts. Großen Anklang fand Musik mit orientalischem Sujet – auch wenn diese nur klassische Strukturen aufwies. Erst das 20. Jahrhundert ermöglichte allmählich ein kulturelles Crossover.

Kathrin Beddig spielt spannende Kompositionen im klassischen Stil mit orientalischem Flair auf Ihren Querflöten. Begleiten lässt sie sich von orientalischen Trommeln und Klavier aus dem Hintergrund-Playback. „Oriental Dreams“ - dieses Programm berührt, beflügelt und lädt zum Träumen ein.