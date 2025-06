Kathrin Steinberger Der Rosengarten

Herbst 1916 – gefühlt ist die ganze Welt im Krieg. Rosa kommt als „Kostkind" zu einer alten Frau, bei der das Leben nur unwesentlich besser ist.

Aber immerhin gibt es genug zu essen – was Rosa in ein moralisches Dilemma bringt. Sollten in diesen knappen Zeiten doch Lebensmittel gerecht unter der Bevölkerung aufgeteilt werden. Was Gesetz ist, scheint allerdings niemanden zu interessieren, wenn man nur genug Geld hat. Verraten kann Rosa die alte Frau jedoch nicht, denn ins Waisenhaus will sie auf keinen Fall zurück. So findet sie ihre eigenen Wege, um ihr Gewissen zu erleichtern. Und sie findet einen seelischen Zufluchtsort – das alte benachbarte und nun verlassene Gasthaus, den „Rosengarten". Hier findet sie Ruhe und eines Tages auch Simon, einen verletzten Deserteur von der Isonzo-Front: Ein historisch versiert und schonungslos erzählter Roman über eine junge, starke Frau im Ersten Weltkrieg auf dem Weg zu Selbstbestimmung.

Kathrin Steinberger veröffentlicht seit 2003 Kinderbücher, für die sie bereits zweimal mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis sowie mit dem Kranichsteiner Jugendliteratur-Stipendium ausgezeichnet wurde. Der Rosengarten erhielt den Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien.

Dauer: ca. 75 Min.