Mit ihrem Mega-Hit "Erwischt" (feat. FiNCH), der 2024 über 30 Millionen Spotify-Streams allein auf Spotify erreichte, einer komplett ausverkauften Tour und einem Top-Ten-Album hat KATI K ein unfassbares Musik-Jahr hinter sich. Im Spätherbst 2025 kehrt die 25-jährige Sängerin zurück auf die Bühnen Deutschlands! Tickets sind ab sofort im exklusiven Presale unter www.eventim.de erhältlich, der offizielle Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 27.11., 10 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen!

Die "Von Herzen"-Tour wird im November und Dezember das Beste aus zwei Welten kombinieren: Herzschmerz-Songs treffen bei den sieben Tour-Stopps auf Party-Tracks. Neben den Fan-Lieblingen „Weißes Kleid“, „Liebesbeweis“, und „Mascara“ sowie ihren bekanntesten Hits „Erwischt“ (ft. FiNCH) und „Herzschlag“ (ft. 1986zig) wird KATI K vor allem brandneue Songs präsentieren, die unter die Haut gehen und gleichzeitig zum Tanzen bringen. Dabei wird sich die Wahl-Münchenerin auf jeden Fall wieder ganz besondere Aktionen für ihre Zuschauer einfallen lassen. Denn wie immer kommt bei KATI K alles „Von Herzen“.