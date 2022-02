Katie Freudenschuss - Einfach Compli-Katie!

Katie Freudenschuss liefert das volle Paket: Stand Up, Songs, Improvisation.

Mutig und mit offenem Visier reißt die Entertainerin in ihrer "One-woman-Show" ihr Publikum mit. Katie Freudenschuß ist die Königin der MusikImprovisation.

Geplant oder spontan setzt sie sich ans Klavier, textet von fein bis wortgewaltig, singt wie ein Popstar und improvisiert lässig.

Berührend und emotional, satirisch, lustig und gesellschaftskritisch. Katie Freudenschuss überrascht mit frischen Perspektiven und Ihrer unnachahmlichen Schlagfertigkeit.

Inspiriert von einem Tagebuch, das auf mysteriöse Weise in Ihren Besitz geriet, kreiert die Kabarettistin, Sängerin und Musikerin Katie Freudenschuss eine abwechslungsreiche und einzigartige "One-woman-Show"!

Dabei wechselt sie gekonnt und mit feiner Beobachtungsgabe die Perspektiven auf der Erzähl- und Zeitebene. Sind wir jetzt noch in der Gegenwart oder doch im züchtigen Wien der 50er Jahre?

Charmant, lustig und wortgewandt inspiziert sie herzhaft bissig Politik, Geschlechterrollen und selbst ernannte Helden des Alltags.

Ein satirischer Abend über Liebe und Frauengold, Political Correctness und 72 Jungfrauen.

Die charmante Gastgeberin mit österreichisch-hessischen Wurzeln lotst gekonnt mit all ihren Fähigkeiten durch den Abend und bewegt sich souverän zwischen Songs am Klavier, Stand Up und Improvisation.

Das Publikum wird Teil der Geschichte und gipfelnd in bester MusikImprovisation setzt Katie am Ende des Abends den Freudenschuss.

www.katiefreudenschuss.de