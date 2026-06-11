Eine Frau, ein Flügel, eine Show.

Die Kabarettistin, Musikerin und Songschreiberin Katie Freudenschuss kommt mit ihrer neuen ONE-WOMAN-SHOW.

Wer die preisgekrönte Entertainerin mit der vielseitigen Stimme schon mal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine charmante Mischung aus Kabarett, eigenen Songs, Stand Up und grandiosen Improvisationen sind.

Berührend und lustig, von melancholisch bis schonungslos.

Dabei ist es Katies besonderes Talent, immer wieder aus dem Moment Songs und Geschichten zu kreieren.

Bei dieser Show können Sie sicher sein, dass die Werke nicht von einer KI stammen, sondern live aus der Interaktion mit Ihnen, dem Publikum, entstehen.

Sozusagen KI Freudenschuss.

Aber keine Sorge – sie hat schon auch was vorbereitet.

Lassen Sie sich überraschen – Katie tut das schließlich auch!

Das wird gut.