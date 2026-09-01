Die aus New Jersey stammende Katie Henry ist eine Naturgewalt in der Blues-Rock-Welt – eine Multiinstrumentalistin, deren soulige Stimme und prägnantes Songwriting zugleich zeitlos und erfrischend modern wirken.

Ob sie den Groove mit ihren Keyboards antreibt oder ein feuriges Gitarrensolo spielt – ihre magnetische Ausstrahlung und ihre energiegeladenen Live-Auftritte besitzen eine rohe, ansteckende Kraft, die das Publikum sofort in ihren Bann zieht und vollkommen verzaubert (was vielleicht genau der Grund ist, warum man sie die „Voodoo Woman“ nennt!).

Diese unverwechselbare Bühnenpräsenz hat sie in kürzester Zeit zu einem Publikumsliebling auf Festivals gemacht. Wie Kritiker nach einem herausragenden Auftritt beim Johnstown Flood City Music Festival schrieben: „Katie Henry und ihre Band rollten wie ein bluesiges Gewitter in die Stadt und fegten den Saal förmlich hinweg.“ Diese Live-Energie hat ihren rasanten Aufstieg auf internationalen Bühnen maßgeblich befeuert – getragen von einer Künstlerin, die einfach nicht stillstehen kann.

Als stolzes Mitglied des renommierten Labels Ruf Records hat sie sich bereits eine beeindruckende Diskografie aufgebaut. Ihr Label-Debüt On My Way (2022) stieg direkt in die Top 10 der Billboard Blues Charts ein. Ihr aktuelles Album Get Goin’ (2024), produziert von Blues-Legende Bernard Allison, präsentiert ein „außergewöhnliches Talent“ (Classic Rock Magazine) auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens.

Nachdem sie bereits mit Größen wie John Mayall, Molly Tuttle und Sister Sparrow die Bühne geteilt und an erfolgreichen Europatourneen wie der Ruf Records 30th Anniversary Tour teilgenommen hat, begeistert Katie Henry ihr Publikum inzwischen auf ihre ganz eigene Weise. Ihre jüngste Europa-Headlinertour bestätigte, was ihre Fans längst wussten: Katie Henry ist nicht nur ein aufstrebender Star, sondern eine prägende Stimme der Zukunft amerikanischer Roots-Musik.

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