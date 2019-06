Katie Melua & Band

× Erweitern Katie Melua

15 Jahre nach ihrer ersten Welttournee rückt Katie Melua die größten Hits ihrer Karriere in den Fokus: Am 25. Juli in der Stuttgarter Liederhalle schöpft die für atmosphärischen Songwriter-Pop mit Einflüssen aus Folk, Jazz und Blues weltbekannte Ausnahmesängerin aus einem reichhaltigen Repertoire.

Basis der Show bildet die 2018 veröffentlichte Werkschau der in London lebenden Georgierin mit der glasklaren Stimme. Auf der Doppel-CD "Ultimate Collection" befinden sich neben ihren populärsten Stücken wie "Nine Million Bicycles", "The Closest Thing To Crazy" oder "Piece By Piece" auch ein Cover von Simon & Garfunkels "Bridge Over Troubled Water" und eine auf die Essenz reduzierte Version des James-Bond-Klassikers „Diamonds Are Forever". Die Neuveröffentlichung umfasst Songs aus sieben Studioalben und ist auch als Dankeschön an all jene gedacht, mit denen Ketevan "Katie" Melua im Verlauf ihrer Karriere kooperiert hat: "Möge unsere Zusammenarbeit für viele Jahre in den Herzen derer weiterleben, die eine Vorliebe für gute klassische Songs haben." Auf ihrer letzten Tour an der Seite des georgischen "Gori Women's Choir" überraschte Katie Melua das deutsche Publikum noch mit einem Wintersong-Programm. Am 25. Juli zeigt sich die 34-Jährige in der Stuttgarter Liederhalle mit dem wohlig-warmen Timbre erneut im jahreszeitlich passenden Modus, lautet das Motto diesmal doch "Summer 2019".