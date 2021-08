Sie ist wieder da. Nach neun Jahren Pause. Katie Melua, die gute Fee der jazzopen. Die Katie Melua, die bereits viermal beim Festival aufgetreten ist und die 2009 mit 8.500 Besuchern den bis heute gültigen jazzopen Zuschauerrekord aufstellte. Die Katie Melua aus dem Guinness-Buch der Rekorde (2006 tiefstes Unterwasserkonzert auf einer Nordsee-Bohrinsel, 303 Meter unter dem Meeresspiegel). Die Katie Melua, die mit ihrer Stimme und ihrem Lachen alle in ihren Bann zieht.

Katie Melua

Jetzt das erste Wiedersehen seit 2012. Es ist inzwischen verdammt viel passiert. Da war zuerst ihr mentaler Zusammenbruch und der Rückzug vom Starrummel. „Ich musste auf mich aufpassen“, erinnert sich die heute 36-Jährige. 2014 folgte die Trennung von ihrem Entdecker und Mentor Mike Batt. 2019 dann die Trennung von Ehemann James Toseland. „Wir sind immer noch Freunde“, sagt Katie.

Daneben arbeitete sie an der Weiterentwicklung ihrer Songs und Texte. In ihrer Wahlheimat London besuchte die gebürtige Georgierin Schreibkurse, Lyrikkurse, lernte viel über die Melodie von Worten und über Storytelling. Nach vier Jahren Pause erschien im vergangenen Jahr ihr achtes Album. Der Titel: Album No. 8. In den Songs, die sie zusammen mit dem Georgian Philharmonic Orchestra aufgenommen hat, geht es um ihr Leben: um die Familie, um Georgien und natürlich um Beziehungen und Liebe, über die sie heute ganz anders denkt als zu den Zeiten, als Nine Million Bicycles zum Welthit wurde.

Auch die Verbindung nach Stuttgart und den jazzopen („such a beautiful thing“) ist nie abgerissen. Und so werden die Besucher am 12. September im Arkadenhof des Alten Schlosses eine Katie Melua mit vielen Gesichtern erleben. Die Katie, die immer noch mit großer Lust ihre Hits singt. Und die Katie, die ihre Erfahrungen der vergangenen Jahre präsentiert. Mit ihrer tollen Stimme und ihrer wunderbaren Persönlichkeit. Die gute Fee ist wieder da. Ausgerechnet in diesem Jahr. Das ist perfekt.