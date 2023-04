Katinka Budenkotte "Kawumm!" Ziemlich beste Worte

Katinka Buddenkotte hat wieder gesammelt: Die eindrucksvollsten Ausdrücke von unterwegs,Nebensätze vom Hauptwohnsitz, Zaubersprüche für Warteschleifen, und Redewendungen zum Wegrennen.

Eben Geschichten aus dem Leben und all dem, was drumherum geschah. Nun präsentiert die Autorin, Kabarettistin und Vorleserin ihre neueste Ausbeute und leistet dabei Starthilfe für alle, die sich den wahren Herausforderungen des Lebens stellen: Wie wird eine kaputte Waschmaschine zum perfekten Fitness-Partner? Bekommt man durch Vogelbeobachtungen Starallüren oder bloß eine Vollmeise? Ist die Lösung für die Genderdebatte hochprozentig? Hilft ein Klempnerkurs gegen die Klimakrise? Was passiert, wenn man beim Brötchenholen eine neue Identität erhält, und warum schlafen wir alle am besten mit einem englischen Dorfpolizisten?

Zum Glück ist Katinka Buddenkotte nicht nur eine eifrige Fragensammlerin und um keine Antwort verlegen. Als gewiefte Pointenjägerin vermag sie selbst im dornigsten Gestrüpp des Alltags noch die Komik aufzuspüren. Für die Safari durch die Sprache gilt: Bilder schießen sich selbst in den Kopf, Lachern erfolgt aus vollem Halse.