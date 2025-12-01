Katja Berlin - Torten der Wahrheit

Katja Berlin, die Meisterin der satirischen Grafiken, geht im Herbst 2025 mit ihrer brandneuen Show „Die T orten der Wahrheit“ auf große Tournee.

Die mehrfache Bestseller-Autorin präsentiert ihre einzigartigen Lieblings-Torten, die gesellschaftliche und politische Themen auf humorvolle, aber tiefgründige Weise in den Mittelpunkt rücken.

Die Idee hinter „Die Torten der Wahrheit“ ist ebenso einfach wie genial: Mit einem Best-of aktueller Tortendiagramme, beleuchtet Katja Berlin brisante Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf ihre satirische Art. Das Publikum ertappt sich hierbei zwischen Nachdenken und Schmunzeln, zwischen Lachen und Weinen. Denn hinter den bunten Diagrammen stecken die bitteren Wahrheiten unserer Zeit.

Die Show ist eine Mischung aus scharfzüngiger Satire und schier endloser Kreativität. Ihre Tortendiagramme, werden auf der Bühne fundiert und mit Charme präsentiert, sind dabei mehr als nur optische Gags – sie sind Spiegelbilder unserer Gesellschaft.

Fans der politischen Satire sollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, bei aller Empörung an diesem Abend auch herrlich zu lachen.

Verpassen Sie nicht, wenn Katja Berlin mit scharfsinnigem Humor und ihrer einzigartigen Art, politische Wahrheiten zu präsentieren, die Bühnen des Landes erobert!