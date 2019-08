Katja Friedenberg & Rüdiger Skoczowsky

Katja Friedenberg und Rüdiger Skoczowsky sind zwei der herausragenden Sänger des Landes. Nach ihrem nationalen Erfolg in der ersten Staffel von The Voice of Germany (2011), wo sie sich im Team Xavier kennenlernten, ließen sie sich in Mannheim und Heidelberg nieder und treten seither oft auch als Duo in der Region auf. Beide sind hauptsächlich im Studio, TV- und Theater/Varieté-Bereich tätig. So zum Beispiel bei Sing meinen Song (VOX) und Xaviers Wunschkonzert (Sky1).

Zusammen mit Thilo Zirr an der Gitarre, singen sie ihre persönlichen all time favourites in ihrem Konzert. Von deutschem und englischem Singer Songwriter-Pop bis hin zu RnB in akustischem Gewand, eigene Songs und Cover-Versionen. Zwei außergewöhnliche Stimmen und ein Gitarrist wie kein zweiter, ergeben ein unterhaltsames Trio für einen schönen Abend zum Träumen und Lachen.