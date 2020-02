katja-krasavice.de/media-presse/ Katja Krasavice

Der 23-jährige Multimedia-Star (zwei Miollionen Instagram Follower / 43 Millionen Spotify-Streams / 442 Miollionen Views auf Youtube) im Frühjahr mit Debütalbum auf Tour

Die „deutsche Cardi B“ in Deutschland und Österreich auf großer „BO$$ BITCH“-Tour

Sie ist eine der erfolgreichsten Social-Media-Stars im deutschsprachigen Raum: KATJA KRASAVICE. Wo die 23-jährige auftaucht, steigen Blicke und Thermometer, trifft blanke Provokation auf Kunst. Zwischen zwei Miollionen Followern auf Instagram und über 442 Miollionen Views auf YouTube, hinterlässt die gebürtige Tschechin jetzt auch durch HipHop-Banger offene Münder und Augen: Ihre Singles erreichten Höchstplätze in den Charts und generierten über Nacht über 43 Miollionen Spotify-Streams. Mit „Bo$$ Bitch“ (VÖ: 17.01.2020 via Warner Music) legt sie nun das erste Album vor – und bringt dieses im Frühjahr auf Tour durch elf Städte in Deutschland und Österreich, die sie am 11. März nach Stuttgart in das LKA/Longhorn führen wird.

Bereits seit 2014 mit Kameras, Views und sozialen Medien vertraut, kennt sich KATJA KRASAVICE wie keine Andere mit darstellender Unterhaltung aus. Ob freizügig, verführerisch oder gar gänzlich hüllenlos, spielt spätestens seit ihren Chartshits keine große Rolle mehr: KATJA KRASAVICE weiß um ihre Stärken, setzt mit „Bo$$ Bitch“ u.a. auch zum Frontalangriff gegen Hater und Kritiker an – eine Kampfansage gegen all die Missgönner des Internet-Stars.

Das Selfmade YouTube-Phänomen wird „Bo$$ Bitch“ noch im Frühjahr auf die Straßen bringen und in elf Städten in Deutschland und Österreich zu sehen sein. Fans und Hater gleichermaßen werden sich auch in Stuttgart einen neuen Eindruck von der „deutschen Cardi B“ machen können – die erste große Live-Tour einer der beeindruckensten und sinnlichsten Attraktionen des Social-Media-Zeitalters.