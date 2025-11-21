Katja Kullmann | Stars

Carla Mittmann, einst hoffnungsfrohe Philosophiestudentin, hat ihr Leben in der Serviceabteilung einer Möbelfirma geparkt.

Spezialbereich Behördenausstattung, Abteilung Reklamation und Nachbestellung. Nebenher betreibt sie eine Horoskop-Website – aus Spaß, als Zuverdienst, natürlich steht sie über dem Glauben an das Schicksal und planetare Umlaufbahnen. Doch dann hat das Universum plötzlich andere Pläne mit ihr, und Carla ergreift die Chance und steigt in großem Stil ins Astrobusiness ein – und da ist er endlich, der Erfolg. Als „Astrophilosophin“ bewegt sie sich in den höchsten gesellschaftlichen Sphären, bis sie sich plötzlich nicht mehr sicher ist: Lenkt sie die Sterne oder lenken die Sterne sie? Wer interpretiert hier eigentlich wen? Ein scharfsinniger Roman über die Sehnsucht nach kosmischer Orientierung.

Katja Kullmann ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin und der deutschen Öffentlichkeit hauptsächlich als Sachbuchautorin bekannt. Für Generation Ally. Warum es heute so kompliziert ist, eine Frau zu sein erhielt sie 2003 den Deutschen Bücherpreis in der Kategorie Sachbuch. Es folgten weitere Sachbücher, Essays und journalistische Arbeiten. Stars ist Katja Kullmanns Romandebüt.