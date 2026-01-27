Katja Schumann – „Fräulein Braun“

Sie wollte Schauspielerin werden, doch dann verfiel sie, wie Millionen auch, dem Mann, „mit dem Schnurrbart unter dem Hut“. In FRÄULEIN BRAUN plaudert sie aus den intimsten Nähkästen und erzählt ganz nebenbei deutsche Geschichte.

In stilistisch völlig unterschiedlichen Szenen spielt sie alle Rollen durch, die der deutsche Faschismus den Frauen angeboten hat. Ein Monolog mit Witz und Tiefgründigkeit über das Leben von Eva Braun, das die Verführung der Macht und des Mitläufertums offenlegt.

Regie: Janet Lehmann