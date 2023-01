Katja Schumann und Veronika Eismont – BeckenRandGeschichten

Was macht eigentlich ein Freibadschwimmmeister nach der Badesaison? Er sortiert die (Schatz-) Kiste der liegengebliebenen Sachen und erinnert sich an den Sommer, an die Menschen und deren BeckenRandGeschichten.

Da ist z. B. Herr H., über 90: er erzählt gern Geschichtliches und Anekdoten von früher, als das Freibad noch da stand, wo heute die große Straße lang führt.

Da ist das Touristenpaar aus der Hauptstadt, dass sich ständig streitet, die 3 Damen, die nicht mehr ganz so gut in die Badeanzüge passen und dem Bad-Café hinterhertrauern, die alleinerziehende Mutter oder der Kioskbetreiber ...

Ein heiterer Abend mit Texten von:

Kurt Tucholsky, Elke Heidenreich, Christian Morgenstern und aufgewühltes Wissen über das Ansbacher Freibad, zwischendurch aufgefrischt mit Geschichtenliedern der 1920/30er Jahre.