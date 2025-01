Katja Schumann und Veronika Eismont – Die Treppe ins Paradies – Ein Michail-Bulgakow-Abend

Was für ein atemloses Leben! Der aus Kiew stammende Schriftsteller Michail Bulgakow (1891-1940) sezierte in witzigen Feuilletons, Erzählungen und Dramen den Alltag in den frühen Jahren der Sowjetunion.

Er gilt als einer der größten russischen Satiriker und hatte zeitlebens unter der stalinistischen Zensur zu leiden. Fast alle seine Werke waren verboten und wurden erst 3 Jahrzehnte nach seinem Tod veröffentlicht. Ein Medizinstudium, 3 Ehen, Krankheiten und Morphiumsucht hat er in seinen 49 Lebensjahren untergebracht. Wir widmen diesem außergewöhnlichen, sehr unterhaltsamen Meister des Wortes einen literarisch-musikalischen Abend. Kommen Sie mit auf eine vergnüglich-melancholische Reise. Oder, wie Bulgakow gesagt hätte: »Mir nach, Leser!« Bulgakow: ein Leben, das erzählt werden muss.