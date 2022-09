Will das Kind jetzt schon ausziehen – mit 6? Zu Hause hat es eine große Klappe, aber in der Schule ist es schüchtern und still? Keine Frage: Die Jahre 5 bis 10 stellen Eltern vor vielfältige Herausforderungen. Katja Seide, ausgebildete Sonderpädagogin und Mutter von drei Kindern, hilft auf dem größten Elternblog Deutschlands, liebevoll und nervenstark zu erziehen, statt Stress und Strafen den Alltag zu überlassen. Gemeinsam mit ihrer CoAutorin Danielle Graf gibt sie Tipps für ein gelassenes Hinführen zur Eigenverantwortung der Kinder, z. B. beim Essen, sowie zu Empathie, Respekt und Durchhaltevermögen. Persönliche Berichte und überraschende Einblicke in das kindliche Denken und Fühlen sorgen für ein entspanntes Familienleben, in dem die Bedürfnisse aller Familienmitglieder erfüllt werden.