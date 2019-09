Wie auch im letzten Jahr und die Jahre zuvor möchte ich ein Stückchen von dem Glück, was ich in meiner Saison erleben durfte weitergeben, weitergeben an die Menschen die Hilfe benötigen oder einfach auch einmal ein paar Glücksmomente erleben möchten. Jedes Jahr überlege ich mir, was könnte ich Gutes tun und bereits die letzten 2 Jahre gab es die Jam.

Was soll ich sagen, es war Freude, Spaß, Power und es kam eine ganze Menge dabei raus an Spenden.