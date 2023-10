Katona Twins

Musik für 2 Gitarren „Von Bach zu den Beatles“

Von der Kritik als „das bekannteste Gitarrenduo der klassischen Welt“ gefeiert, wechseln Peter und Zoltán Katona mühelos von streng klassischen zu populäreren Musikgenres. Ihr ungewöhnlicher Stil verbindet Klassik, Flamenco und Fingerpicking- Techniken mit der energiegeladenen Bühnenpräsenz von Leadgitarristen. Das breitgefächerte Repertoire reicht von Bach bis Piazzollas Tangomusik und von Pop-, Rock- und Jazzstandards bis hin zu Eigenkompositionen. Sie reisten um die ganze Welt und begeisterten das Publikum in New York, London, Tokio, Peking, Wien, Hongkong und traten live vor einer halben Million Menschen in Arenen in ganz Europa auf.