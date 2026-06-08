Katrin Aimee „Unüberhörbar“

Als Katrin Aimee mit 13 Jahren ihre Lehrerin bittet, sich ein Mikrofon anzustecken, damit sie sie trotz ihrer starken Schwerhörigkeit verstehen kann, wird sie barsch zurückgewiesen - und Katrin verstummt beschämt.

In ihrem Buch erzählt die Psychologin von der mühsamen Diagnose ihrer Taubheit, wie Diskriminierung wirkt und welche Veränderungen nötig sind, damit Vielfalt zur Norm wird. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Sommers der Vielfalt statt.

Die Veranstaltung findet hybrid statt. Es gibt eine Höranlage (RogerDirect) und Gebärdensprachdolmetscherinnen sind vor Ort.

Kooperation: Volkshochschule Heilbronn, keb Heilbronn und Stadtbibliothek Heilbronn