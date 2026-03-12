Katrin Bauerfeind zieht Bilanz zur Lebensmitte und blickt mit Humor auf das, was noch kommt. In ihrer „Halftime Show“ geht es um Älterwerden, neue Herausforderungen und die zweite Hälfte des Lebens – ehrlich, pointiert und unterhaltsam.

Katrin Bauerfeind zieht in ihrer neuen Stand-up-Show „Halftime Show – Jetzt oder nie“ eine humorvolle Zwischenbilanz. Die Hälfte des Lebens scheint geschafft – doch was bedeutet das eigentlich? Mit viel Selbstironie und einem Augenzwinkern widmet sie sich den großen und kleinen Fragen rund ums Älterwerden, persönlichen Veränderungen und der zweiten Lebenshälfte.

Dabei geht es um gesellschaftliche Erwartungen, vergangene Träume und die Frage, was noch vor einem liegt. Bauerfeind verbindet persönliche Gedanken mit pointierten Beobachtungen und nimmt dabei auch sich selbst nicht allzu ernst. Ein Abend für alle, die über das Leben, seine Tücken und die eigenen kleinen Krisen lachen können. Freuen Sie sich auf unterhaltsames Stand-up mit Charme, Witz und einer gehörigen Portion Selbstironie – und auf einen Abend, der garantiert für den einen oder anderen Wiedererkennungsmoment sorgt.