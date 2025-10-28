Kauta ist eine deutsch - marokkanische Sängerin, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Urban Pop, orientalischen Einflüssen und emotionalem Storytelling eine der spannendsten Stimmen der neuen Generation ist. Mit Lyrics auf Deutsch, Französisch und Arabisch, einem unverwechselbaren Vibe zwischen Tradition und Zeitgeist und ihrer offenen, empowernden Art hat sich die Bonner Künstlerin in kürzester Zeit einen festen Platz in der deutschsprachigen Musikszene erobert. Mit über 675 Tausend Follower:innen auf TikTok und 60 Tausend auf Instagram, mehreren Millionen Streams auf Songs wie “Unsichtbar”, „NaNa“ (mit Lune) und „On/Off“ (mit Milano) sowie ihrer gefeierten Teilnahme an der Spotify EQUAL Kampagne 2025, zählt Kauta spätestens seit der Nominierung des Youtube Awards 2024 in der Kategorie Newcomerin des Jahres, zu den wichtigsten Entdeckungen des Landes. Jetzt steht der nächste große Schritt an: Im Januar 2026 geht Kauta auf ihre erste eigene Tour – und nimmt ihr Publikum mit auf eine intime musikalische Reise durch ihr Innerstes. Unter dem Titel „Kautas Tagebuch“ bringt sie ihre emotionalen Texte, ihren unverwechselbaren Sound und ihre ganz persönliche Story auf die Bühne – laut, leise, verletzlich und stark zugleich.

„Kautas Tagebuch“ Tour bietet eine Live - Erfahrung voller Gänsehautmomente, Identifikation und Empowerment. Ihre Fans dürfen sich auf einen Abend freuen, der sich anfühlt wie ein Gespräch unter Besties. Kauta is next – und live noch so viel mehr.