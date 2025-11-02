Kauter & Sauter - die Wichtelmänner

Diese Geschichte lässt die fast vergessene Wichtelwelt wieder lebendig werden und wird mit viel Humor und Liebe zum Detail bespielt. Die Zuschauer können dabei eigene Ideen entwickeln und sie in einer Mitspielaktion mit einbringen.

Ein armer Schuster besaß nur noch Leder für ein einziges Paar Schuhe. Eines Abends schnitt er dieses Leder zu und ging zu Bett. Am nächsten Morgen war ein wunderschönes Paar Schuhe fertig, das sogleich einen rechten Käufer fand. So ging das jede Nacht weiter. Die Neugier des Schusters hinter dieses Geheimnis zu kommen, wurde immer größer. Und so geschah es....