Kauz und Kekse

Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren

Wenn du abends aus dem Fenster schaust, alles so schön ruhig ist und die Sterne leuchten, dann siehst du vielleicht das kleine Käuzchen, wie es lautlos über Bäume und Häuser fliegt und neugierig in die Fenster guckt. „Kiwitt, kiwitt“, ruft es. Das heißt so viel wie: Hallo du, wie geht‘s? Irma kann es nicht sehen. Wie auch – wenn das Käuzchen aufwacht, ist sie schon lange zu Bett gegangen. Bis zu jenem Tag, als sie über sich ein Geräusch auf dem Dachboden hört…

Eine Geschichte über das Alleinsein und die Neugier auf das Unbekannte. Eine Geschichte vom Überwinden von Wänden. Aller Art.