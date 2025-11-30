Kauz und Kekse

Geschichten unter´m Dach.

Sterne leuchten, siehst du vielleicht das kleine Käuzchen, wie es lautlos über die Bäume und Häuser fliegt und neugierig in die Fenster schaut – Kiwitt, kiwitt ruft es. Das heißt so viel wie: Hallo du, wie geht‘s?

Irma kann es nicht sehen. Wie auch – wenn das Käuzchen aufwacht, ist sie schon lange zu Bett gegangen. – Bis zu jenem Tag, als sie über sich ein Geräusch auf dem Dach hört …

Eine Geschichte über das Alleinsein und die Neugier auf das Unbekannte. Eine Geschichte vom Überwinden von Wänden. Aller Art.